Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi

ADANA'da annesiyle tartışan Mustafa H. (43), yaşlı kadını evden çıkarttıktan sonra kendisini eve kilitleyip, kapının önüne yığdığı eşyaları ateşe verdi. İtfaiye ekibinin, dışarıdan müdahale ederek alevleri söndürürken, kendini eve kapatan Mustafa H., komşunun evinde bulundu.