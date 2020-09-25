Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi

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HDPKK'lı eski vekil Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı
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Biga'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
FBI: Posta yoluyla oy kullanmaya ilişkin usulsüzlük delili tespit edilmedi
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Rusya'dan Türkiye ve İran açıklaması: Suriye konusunda iş birliğine devam ediyoruz
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor
Kobani olayları operasyonu: 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı var
İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var
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Ankara'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı
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