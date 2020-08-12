Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı
Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'yi olay yerinde gözaltına aldı.
Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.
Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi. Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cenazeler olay yerinden götürülürken anne ile oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.