Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı

Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.