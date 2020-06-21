Ankara'da Güven Sokağı Operasyonu
Ankara'da çeşitli sokakları, cafe ve restoran önlerini mesken tutan değnekçilere yönelik güven sokağı adlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Ankara polisinin operasyonuyla şehri kuşatan değnekçiler yakalandı.
Şüpheliler sokakları, caddeleri, kafeleri mesken tutmuş korsan otoparkçılık yapıyorlardı.
Polis, güvenlik kamerası görüntüleriyle kimliklerini tespit etti. ve güven sokağı operasyonu için düğmeye basıldı.
Son aylarda yapılan çalışmalarda 30'dan fazla kişiye adli işlem uygulandı. 9 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler ifadelerinde suçlamaları reddetti. Çoğu, otoparkçılık yapmadığını, arabaları emanet olarak koruduklarını, insanların kendilerine bahşiş verdiğini iddia etti.
Ancak elde edilen kamera görüntüleri öyle demiyordu.
Yakalanan şüphelilerden 4 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından,
Ankara'nın bazı sokaklarında ve caddelerinde cafe, restorantlar ve bir kısım mekanların önlerini tutan değnekçilere, korsan otoparkçılara ve valelere yonelik operasyon yapıldı.
Korsan otoparkçıların, Otosunu park etmek isteyen kişilerden para alarak, Onlardan haksız kazanç elde etmesi ve adeta kendilerine aitmiş gibi *otopark alanları oluşturmalarına karşılık, Ankara Polisi, idari para cezaları gibi yaptırımların yanısıra, stratejik bir soruşturma planıyla, bir dizi adli işlem yapmak suretiyle kesin ve kalıcı bir adım attı.
Ankara Başsavcılığı'ndan alınan direktifler doğrultusunda, korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak, adliyeye sevk edildi. Son aylarda yapılan çalışmalarda 30'dan fazla sahsa adli-idari yaptırım uygulandı. Esnafların ve mahalle sakinlerin güvenliği için önce Güven şuuruyla, Güven Sokağı Operasyonu yapıldı.