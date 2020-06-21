Ankara'da Güven Sokağı Operasyonu

Korsan otoparkçıların, Otosunu park etmek isteyen kişilerden para alarak, Onlardan haksız kazanç elde etmesi ve adeta kendilerine aitmiş gibi *otopark alanları oluşturmalarına karşılık, Ankara Polisi, idari para cezaları gibi yaptırımların yanısıra, stratejik bir soruşturma planıyla, bir dizi adli işlem yapmak suretiyle kesin ve kalıcı bir adım attı.