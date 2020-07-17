Ankara'da ayağı demir korkuluklara sıkışan ve dakikalarca asılı kalan kişiyi taksiciler kurtardı

Alkollü olduğu iddia edilen genç daha sonra orada sızdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulans ile hastaneye götürdü. Sıkışan kişiyi kurtaran taksi şoförü Nejdet Demir, Somali vatandaşının daha önce bir arkadaşıyla otele geldiğini ancak kimliği olmadığı için içeriye alınmadığını söyledi.