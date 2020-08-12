Ankara'da ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Ankara'da Keçiören Belediyesine ait Kartaltepe Kent Ormanı mesire alanındaki tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Keçiören Belediyesine ait Kartaltepe Kent Ormanı mesire alanındaki tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mesire alanı güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ile Keçiören Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası konak kullanılamaz hale geldi.