Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 3 bin dönümlük araziye yayıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın nedeniyle Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri, tahliye edildi. Belenören ve Sarıkaya mahallelerinde de tedbirler alındı. Havadan ve karadan tüm müdahalelere rağmen hala kontrol altına alınmayan yangın, gece boyunca devam etti.