Anında 38 kilo verdiren sır!
2010 yılında eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile dünyavine giren Yağmur Sarıoğlu, hamilelik sürecinde tartıda 88 kiloyu görmüştü.
Sonrasında zayıflama sürecine başlayan Yağmur Sarıoğlu, uyguladığı diyet ile 38 kilo vererek 50'ye düşmüştü.
Hamilelik sürecinden sonra gözle görülür bir şekilde zayıflayan Sarıoğlu'nun bu değişimi birçok kişinin dikkatini çekti.
Yağmur Sarıoğlu'nun zayıflama sırrı, sağlıklı yaşam meraklıları ve hayranları tarafından merak edilen bir konu haline geldi. İşte zayıflama sürecine yardımcı olan o diyetin sırrı...
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, aralıklı oruç yöntemi ile tam 38 kilo verdi.
Bunun yanı sıra sağlıklı da beslenen Yağmur Sarıoğlu, sıklıkla yürüyüş yaparak kardiyo antrenmanları da uyguladı.
ARALIKLI ORUÇ NEDİR?
Zayıflama sürecinde birçok insanın tercih edebildiği aralıklı oruç yöntemi, 24 saat içinde 2 öğün beslenme programından oluşur.
Programda kahvaltı ve akşam yemeği tüketilir.
Aralıklı oruç yöntemi ile zayıflamak isteyenlerin 16 saat yemek tüketmeden durması lazım.
Sonrasında ise 8 saat tekrardan yemek tüketmemeleri gerekiyor.
Ancak söz konusu 16 saatin içerisinde uyku saatleri de bulunur.