Çocuklarımın iyiliği için boşandım
Brad Pitt ile kendisi gibi oyuncu olan Angelina Jolie, 2014 yılında nikah masasına oturdu.
Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olan Pitt ile Jolie, 2016'da boşandı.
45 yaşındaki Jolie, aylar sonra boşanmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Çocuklarının iyiliği için' boşanma kararı aldığını söyleyen Angelina Jolie, bunun doğru bir karar olduğunu düşündüğünün altını çizdi.
Vogue Dergisi'ne konuşan Angelina Jolie, konuyla ilgili şunları söyledi:
Boşanmak doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum. Bazıları benim sessizliğimden yararlandı ama çocuklar medyada kendileri ile ilgili yayılan yalanları görüyorlar.
Çiftin boşanma davası dört yıldır sürse de çocukların velayeti konusunda geçici anlaşmaya varmışlardı.
Çocuklar anneleri Angelina Jolie ile birlikte yaşarken, Pitt, sık sık çocuklarını görebiliyor.