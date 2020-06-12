Ateşi sönse de közü duruyor! Koronada o iller risk taşıyor

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 90 gün geçti. Bu sürede 2 milyon 500 bin 890 test yapılırken, toplam vaka sayısı 174 bin 23, toplam iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 763 vatandaş yaşamını yitirirken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 643, entübe hasta sayısı ise 266 oldu.