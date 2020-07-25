jersey ırkı sığır atağı!

Bu ırkın hem süt hem de damızlık bakımından "harika" olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşlardan da bu ırka çok fazla talep geldiğini ifade etti.

Her yıl ortalama 100 baş damızlık hayvan dağıtımı yaptıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle dedi:

"Vatandaşların talebini karşılayabilmek için ilave bir kuru dönem ağılı yapıp hayvan varlığımızı 150 baş artırmayı planlıyoruz. Sadece gebe hayvan olarak 100 başın üzerinde damızlık hayvan dağıtımına ulaşmayı hedefliyoruz. Günlük 8 ton süt üretimimiz var. Üreticilerimizde şöyle bir yanlış kanı var, jersey ırkının erkeklerinde et kalitesinin düşük olduğu, az et verdiği düşünülüyor. Oysa yaptığımız gözlemlerde bu hayvanlar gayet iyi besiye geliyor, kilo artışı çok fazla, et kalitesi de oldukça iyi."