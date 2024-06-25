Kışa kadar ağzınıza sürmeyin
Kavurucu sıcakların gelişiyle hepimiz can havliyle soğuk içeceklere sarılıyoruz.
Ancak bazı besinler bizi serinletirken ayrıca vücudumuzu ve sağlığımızı da olumsuz etkiliyor.
İşte yaz aylarında uzak durulması gereken besinler...
BAHARATLAR
Baharatların içerisinde bulunan kapsaisin adı verilen bir bileşenler beynimize gönderdiği sinyallerle sinir reseptörlerine bağlanır ve vücuda ısı yüklenir.
Vücut aldığı bu sinyali otomatik olarak terlemeye dönüştürür. O yüzden yaz boyunca baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerekir.
SICAK YİYECEKLER
Sıcak içecek ve yiyecekler vücudun iç ısısını yükseltir. Bu da sıcaklarda ter bezlerinin harekete geçmesine sebebiyet verir.
Yükselen vücut ısısı terlemeyle birlikte soğumaya başlar ve sıcak ürünler tüketmek o yüzden sanıldığı kadar kötü değildir.
KAFEİN
Kafeinli ürünler de vücudun sinir sistemini uyarır, bu sebeple ter bezleri harekete geçer.
Kış ayları gelene kadar çok fazla kafein tüketimi vücudu olumsuz sonuçlara götürebilir.