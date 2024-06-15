Bir lokması bile zarar!
Aman dikkat, bir lokması bile zarar...
Yaz aylarının gelmesiyle beraber fazla kilolar daha da gözümüze batar hale geliyor.
Peki diyet, egzersiz derken kaçırdığınız ufak bir nokta olabilir mi?
Bazen sağlıklı diye tükettiğimiz besinler bile vücudumuza zararlı hale gelebiliyor.
İşte yedikçe göbek bölgesinde yağlanma yapan o besinler ve alışkanlıklar...
GEÇ SAATLERDE MEYVE TÜKETMEK
FAST FOOD AĞIRLIKLI BESLENMEK
DİYET ÜRÜNLERİNİ HER ÖĞÜNDE FAZLA FAZLA TÜKETMEK
HAREKETSİZ YAŞAM
MAKARNA VE TATLI GİBİ YİYECEKLERİ AYNI ÖĞÜNDE YEMEK
BOL BOL HAMUR İŞİ TÜKETMEK
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİYLE BESLENMEK
PAKETLİ GIDALAR YEMEK
ŞEKERLİ İÇECEKLER TERCİH ETMEK