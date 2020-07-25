Altında 'mükemmel fırtına'! 9 yılın zirvesini gördü

Robeco Varlık Yönetimi’nden Jeroen Blokland de “Değerli metaller ‘mükemmel fırtına’ya yakalandı. Agresif para politikaları tahvil getirilerinin yükselmesini engelliyor. Bu da reel getirileri aşağı çekiyor. Merkez bankalarının gevşemeci para politikalarını devam ettirmesi devalüasyon demek. Bunun da altın ve gümüş fiyatları için tek bir sonucu olur; daha da yükselmek” değerlendirmesinde bulunuyor.