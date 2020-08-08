Altın ve döviz uyarısı: Sakın bunu yapmayın, daha önce de 3 kez oldu

ÖRNEKLERİYLE AÇIKLADILAR

Diğer herhangi bir metadan daha çok, altının fiyatının esas olarak herkesin yükseleceğini düşündüğü için yükseldiğini belirten uzmanlar, "Altının daha önce 2011 ve 2015’teki en yüksek seviyelerindeki sert düşüşler de bunun kanıtı. Zirveye ulaşmasından üç yıl sonra, onsu 800 dolardan fazla düşmüş ve Aralık 2015’te ons başına 1.050 dolara kadar gerilemişti. 2017 sonunda ons başına 1.300 dolara çıktı" ifadelerini kullanıyor.