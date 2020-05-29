"Altın almak için acele etmeyin" uyarısı!

ALTIN YATIRIMI ARTIYOR

Yurt içi yerleşiklerin altının mevduatlarında son iki yılda ciddi artış yaşandığını vurgulayan Memiş, “2018 Mayıs’ta 5.4 milyar dolar olan altın mevduatları, 2020 Mayıs’ta 20.9 milyar dolara yükseldi. Sosyal medyada sürekli dolar mevduatlarının arttığını, vatandaşın dolar stokladığını yazanlar, milletin altın tasarrufu yaptığını ve altın mevduatlarının arttığını söylemiyorlar. Harcama ve tasarruf alışkanlıkları değişti. Yastık altı ve nakit tercihi geçen yıla kıyasla 7 puan yükselerek yüzde 24’e yerleşti. Son üç yıldır tasarruf araçları tercihinde yastık altı altının payı yüzde 14 oldu. Bu yıl tasarruf sahiplerinin yüzde 16’sı altın hesabını tercih ederek tasarruflarının arttığını belirtiyor” diye konuştu.