Altın 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 1751,50 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.