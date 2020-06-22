Altın 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yükselişteki gram altın 385 TL'den satılırken çeyrek altın ise 633 TL'ye kadar çıktı.
Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 1751,50 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar.
22 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 385 TL
Çeyrek altın: 633 TL
Altın Ons: 1,753
Cumhuriyet Altını: 2,520 TL
Yarım Altın: 1,264 TL
22 Ayar altın: 362 TL
18 Ayar altın 230 TL
Reşat Altın: 2,553 TL
22 ayar bilezik: 352 TL