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Başkan Erdoğan sıcak bakıyor... Ayasofya'da ilk namaz 15 Temmuz'da
İsveç'ten Türkiye'ye uçuşlar başladı
Dünya Bankası'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyar dolarlık destek
OPEC'in ham petrol üretimi mayısta azaldı
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,1'e indi
Konya Emlakçılar Odasından 'fiyat artışları sektörü durduruyor' uyarısı
İSO'dan çalışanları ve üretimi koruyan Kovid-19 standardı
Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme
Teröristbaşı Karayılan'dan TSK itirafı: Türkiye'nin istihbaratı çok güçlü
Ünlü çiftin oğlu hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada
Gelin ve damat d ahil herkes maskesini takacak
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde 'elit' sürülere koç katımı başladı
Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler
CHP'li 'Ahlaksız kadın' Yeşim Meltem Şişli hakim karşısında
‘İslam ekonomisi erişilebilirlik önündeki engelleri aşmayı hedefliyor'
Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu
"Pençe operasyonları 'temizle-yerleş' operasyonudur"
Aşı için tarih verdiler!
İlk tabliye konuldu
İtalya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti ertelendi
Havayolunda Haziran'ın ilk 15 gününde 1 milyon yolcuya ulaşıldı
MSB duyurdu: Tam isabetle yerle bir edildi
e-Duruşma uygulaması Bakan Gül'ün de katılımıyla test edildi
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

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Aşı için tarih verdiler!