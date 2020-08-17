Akılalmaz olay! 2 kişiyi öldürdü! 3 kişiyi yaraladı! "Ciğerini soğutmak için" dondurma yedi

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Yılmaz ve yeğeninin eşi Zahide Yılmaz’a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, Zahide Yılmaz ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İsmail Yılmaz, yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli Uyan'a da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı tahmin edilen dondurmayı yedikten sonra ise Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.