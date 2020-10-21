Afganistan'da vize izdihamı can aldı: 11 ölü

Bu sabah erkenden vize başvurusu için Nangarhar merkezindeki Celalabad Stadı'nda on binlerce kişinin toplandığını ifade eden Hogyani, kalabalığın oluşturduğu izdiham nedeniyle 11 kadının ezilerek yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.