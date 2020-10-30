Adana'da PKK/KCK operasyonu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisinde olan yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.