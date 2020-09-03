Adana'da pompalı cinayeti! Canına tak etti kocasını öldürdü

Adana'da Fikriye Özbek, kendisini darbettiğini öne sürdüğü kocası Hakan Özbek'i pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Özbek'in olayın ardından yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dediği iddia edildi.