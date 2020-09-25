Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı

Direksiyon başında bir çocuk olduğunu gören polis ekipleri, inceleme sonucu yolcu konumundaki Erdinç B.'nin araç sahibi olduğunu belirledi. Erdinç B.'nin alkollü olduğu için direksiyona 16 yaşındaki ehliyetsiz oğlunu oturttuğu ortaya çıktı. Erdinç B.'nin polisin 'dur' ihtarında bulunmasının ardından oğlu M.B.'den kaçmasını, durmamasını istediği öğrenildi.