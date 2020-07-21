Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı!
Son dakika... Adana Adliyesi'nde görülecek 'yaralama' davası öncesinde, taraf yakınlarından 2 kişi, X-Ray cihazı girişinden, adliye içerisinde bekleyen karşı taraftaki baba-kıza ateş açtı. Olayda, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri yakalandı, diğeri ise aranıyor.
Taraf yakınlarından A.G. ile adı öğrenilemeyen bir kişi, X-Ray cihazının girişinden, adliye içinde bekleyen, karşı taraf olan baba-kıza tabancayla ateş etti.
Olayda, isimleri öğrenilemeyen baba-kızın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.