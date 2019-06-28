Kamuya binlerce personel alınacak! İşte başvuru tarihi ve detayları
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019? Adalet Bakanlı personel alım şartları neler? Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam edeceği sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu. 12 bin 713 sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin detayları belli oldu. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanına kimler başvuru yapabilir? Adalet Bakanlığı hangi alanlara personel alımı yapılacak? İşte binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ilanın detayları...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını bildirdi. Bakan Gül, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Daha önce duyurdukları personel alımı için bugün Resmi Gazete'de ilanlar yayımlandığını hatırlatan Gül, "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.