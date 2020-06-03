Acil Durum Hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

“Burada öncelikli olarak salgın hastalarına bakacağız. Daha sonrasında acil ve acile yakın branşların olduğu, yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı, acil ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak. 1008’er yatağıyla hastanelerimiz hizmete devam edecek. Tabii sağlık turizmi de buralarda hizmet vereceğimiz öncelikli alanlardan bir tanesi. Çünkü her iki hastanede havaalanları var. Burada kalma misafirhanede olduğu için sağlık turizmini de burada yürüteceğiz. Kamu açısından bu çok büyük avantaj. Bunun yanında eğer afet veya acil durum olduğu zamanda hem hastaların buradan şehir dışına naklini hem de dışarıdan gelecek destek hizmetlerinin buraya gelmesi anlamında çok büyük avantajı var. Bu hastanelere İstanbul olarak çok ihtiyacımız vardı.”