VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Hudut Kartalları' bayramda da elleri tetikte sınır nöbetinde
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar... Kızgın boğa mezarlığa daldı, ortalık karıştı
Çanakkale'de yüz yıllık gelenek: Bayramlaşma zinciri
Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Bayramın ilk gününde acı bilanço!

FOTO GALERİ

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX