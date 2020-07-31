Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.
Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.
Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.
Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat'ta kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu. Kırıkkale'de sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.
Ağrı'da "Acemi kasaplar" soluğu hastanede aldı
Ağrı'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.
Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Kırklareli'nde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu. Acemi kasaplar, Kırklareli Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Düzce'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Düzce'de kurban kesimi sırasında yaralanan 36 vatandaş, hastanelik oldu.
Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Erzurum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Erzurumlu Muhlis Vekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçan kurbanlığı yakalamak isterken bileğini incittiğini ve hastaneye başvurduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde bir parmağında kırık tespit edildiğini anlatan Vekar, elinin alçıya alındığını, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Oltu’da acemi kasaplar iş başında
Erzurum’un Oltu ilçesinde çok sayıda vatandaş kurbanlık keserken kendini yaralayarak hastanelik oldu.
Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına düşen Oltulular büyükbaş kurbanlıkları yatırmakta hayli zorlandılar. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar Oltu Devlet Hastanesine akın etti. Öğle saatine kadar 12 kişi Oltu Devlet Hastanesine müracaat etti. Çiftliklerinde kurban kesimine yardım ederken sağ elini kesen Ömer Faruk Doğan adlı vatandaş da hastaneye geldi.
yılda kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere koştu.
Kentte, önceden belirlenen alanlarda kurbanlar kesildi. Kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih edenlerde oldu. Bu nedenle de her yıl olduğu gibi, bu yılda acil servislerde manzara değişmedi. Sabah saatlerinde kurban keserken, vücutlarının çeşitli yerlerini kesip yaralayan acemi kasap sayısı 20'yi buldu. 30 yıldır kurbanını kendisinin kestiğini belirten Ekrem Turgut (70), ''İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Büyükbaş havyanın ağzına elimi sokup, kuyruğunu bacağının arasına alıp yıktım. O esnada hayvanın dişiyle parmaklarımı kesti” dedi.
Nedim Coşkun ise ''Kurbanı komşularımızın yardımıyla yere yatırdık. Hayvan kafasını kaldırınca boynuzu benim ayağıma çarptı. Sağ ayağım kırıldı'' diye konuştu.