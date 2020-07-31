Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kentte, önceden belirlenen alanlarda kurbanlar kesildi. Kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih edenlerde oldu. Bu nedenle de her yıl olduğu gibi, bu yılda acil servislerde manzara değişmedi. Sabah saatlerinde kurban keserken, vücutlarının çeşitli yerlerini kesip yaralayan acemi kasap sayısı 20'yi buldu. 30 yıldır kurbanını kendisinin kestiğini belirten Ekrem Turgut (70), ''İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Büyükbaş havyanın ağzına elimi sokup, kuyruğunu bacağının arasına alıp yıktım. O esnada hayvanın dişiyle parmaklarımı kesti” dedi.