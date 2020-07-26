ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı protesto

Rosenblum, karar üzerine yaptığı açıklamada, "Hakim Mosman'a saygı duyduğumu belirterek şunu sormak isterim: Eğer Oregon'un, Oregonlulara saygısızca davranan federal güvenlik güçlerinin bu yasa dışı yürütmesini önleyecek kanıtı yoksa kimin olacak? Federal güvenlik güçlerinin mağdur ettiği bireyler, zararları için dava açabilir ancak daha genel olarak yasa dışı yürütmeyi engellemek için bir hakim bulamazlar." değerlendirmesinde bulundu.