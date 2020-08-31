Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Eyalette bazı yollar su altında kaldı. Kasırga, Louisiana'nın batısında Westlake kenti yakınlarında bir kimya tesisinde sızıntı nedeniyle yangına da neden oldu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği eyalette, binlerce kişi de elektriksiz kaldı.