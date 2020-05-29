ABD'de sokaklar savaş alanına döndü

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un ölümünün ardından ülke ayaklandı. Şu ana kadar bir kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolarda, polisin aşırı güç kullanmaya devam etmesi protestocuları daha da kızdırdı. Gösteriler dalga dalga tüm ülkeye yayılırken, birçok iş yerinin yağmalanıp yakıldığı görüldü.