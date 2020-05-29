ABD'de sokaklar savaş alanına döndü
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un ölümünün ardından ülke ayaklandı. Şu ana kadar bir kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolarda, polisin aşırı güç kullanmaya devam etmesi protestocuları daha da kızdırdı. Gösteriler dalga dalga tüm ülkeye yayılırken, birçok iş yerinin yağmalanıp yakıldığı görüldü.
Manhattan’daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde “Siyahilerin hayatı önemli” (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.
Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı'ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, yarın ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.
İşte ABD'nin çeşitli yerlerinde yapılan protestolardan görüntüler