ABD'de Taylor davası sonrası başlayan protestolarda bir polis vuruldu

Belediye Başkanı Greg Fischer de jüri kararından hemen sonra çarşamba akşamdan geçerli olmak üzere 72 saat süre ile şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntülere göre, Taylor’ı öldürülmesi olayına karışan polisler hakkında jüriden çıkan karar üzerine New York, Chicago, Washington DC ve Atlanta kentlerinde de yürüyüşler yapıldı, göstericiler polis şiddetini kınayarak Taylor için adalet talep etti.