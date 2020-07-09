Altın fiyatları 400 lirayı aştı!
Altın fiyatları 9 Temmuz Perşembe gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Yatırımcılar ev ekonomi gündemini takip edenler ile gün içerisinde alım satım işlemi yapacaklar “Bugün gram, çeyrek, yatım ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte, son dakika altın fiyatları ve uzaman görüşü…
Altın fiyatları geçtiğimiz gün yakaladığı yükseliş yönündeki trendi bugün de sürdürüyor. Serbest piyasada güne yükseliş yönünde altın fiyatları ekonomi gündemini rakip edenler ve yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşmiş durumda. Peki, bugün çeyrek, gram, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? İşte, merak edilen detaylar…
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatlı dün 401.32 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi rekorunu kırarken, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde ise 399,5 lira seviyelerinden işlem gördü. Saat 11.30’da bigpara.com’da kaydedilen verilere göre gram altın 400 lira seviyesinin üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları altının gram fiyatındaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte güne yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada saat 07.50’de kaydedilen ve bigpara.com’dan aldığımız verilere göre çeyrek altın fiyatları 646 lira alış ve 655 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Peki altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Konuyla ilgili Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy’un bigpara.com’da yayınlanan görüşleri şu şekilde:
Coronavirus salgınına dair vaka artış haberleri ve ikinci dalganın gelmesine dair endişeler ortadan kalkmadığı müddetçe ve salgın tamamen kontrol altına alınmadığı müddetçe ons altın ana yükseliş eğilimini devam ettirecek. Elbette ki bu esnada ufak çaplı kar satışları da gelecektir. Bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım. Ancak bu kar satışları neticesinde gelen geri çekilmelerin hepsine birer alım fırsatı olarak bakmak lazım. Geri çekilmelerde, 1.775 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilmeli.
Öte yandan yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şu şekilde:
Cumhuriyet Altını
2.585,10
2.607,40
Yarım Altın
1.293,10
1.309,30
Reşat Altını
2.618,7
72.641,55
Altın (ONS)
1.810,98
1.811,59