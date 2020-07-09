Altın fiyatları 400 lirayı aştı!

Coronavirus salgınına dair vaka artış haberleri ve ikinci dalganın gelmesine dair endişeler ortadan kalkmadığı müddetçe ve salgın tamamen kontrol altına alınmadığı müddetçe ons altın ana yükseliş eğilimini devam ettirecek. Elbette ki bu esnada ufak çaplı kar satışları da gelecektir. Bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım. Ancak bu kar satışları neticesinde gelen geri çekilmelerin hepsine birer alım fırsatı olarak bakmak lazım. Geri çekilmelerde, 1.775 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilmeli.