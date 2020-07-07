78 günde koronavirüsü atlattı

'ALLAH ONU BİZE BAĞIŞLADI'

Cömert'in oğlu İbrahim Eren Cömert (16) ise babasının hastalık sürecinde çok zor günler yaşadıklarını belirtti. Cömert, "Babamın Covid-19 olduğunu hiç düşünmüyorduk. Hep zatürre olarak düşündük. Sonradan hastaneye yatınca testleri pozitif çıktı. 2 buçuk ay evde karantinada kaldık ve aklımız hep babamdaydı. Biz de çok üzüntülüydük bu süreçte. En son kök hücre tedavisiyle kurtuldu. Allah onu bize bağışladı. Bu süreçte sürekli bizi arayıp baş sağlığı dileyen oldu. Ama biz sürekli bunun doğru olmadığını söyledik. Sonuçta çok şükür kurtuldu. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü kimin ne olacağı gerçekten belli değil" şeklinde konuştu.