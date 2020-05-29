74 gün sonra cemaatle ilk cuma
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Türkiye, normalleşme adımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile camilerin de cemaatle ibadete açılacağını duyurmuştu.
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Bugün 74 gün sonra camilerde cemaatle birlikte cuma namazı kılındı.
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Camilerde 16 Mart'ta cemaatle namaza ara verilmişti.
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