Marmaris'te inanılmaz olay! 7 kez ölümden kurtuldu...

HEP ŞÜKÜR EDİYORUM'

Bu yaşadıklarını duyanların 'Kedi gibi 9 canlı' demekten kendini alamadığı Mehmet Övet, "Soyadım olan Övet, Arapça'da şükretmek anlamına geliyor. Soyadım gibi yaşadığım her ana şükrederim. Marmaris'te herkes beni eski iş yerimin isminden dolayı 'Sky Mehmet' olarak tanır. Malulen emekli olmamdan sonra Marmais Halk Plajı önündeki seyyar tezgahımda eşimle birlikte bardakta mısır satışı yapmaya başladım. Gündüz ben, akşam üzeri ise eşim gelip, tezgahın başına geçer. Ben, eve dönüp, ilaçlarımı alıp, dinlenirim. Saat 22.00 gibi tekrar tezgahımın başına geçer, ekmeğimi kazanmak için çalışırım. Tezgahıma gelen maddi durumu olmayanlardan para almam. Tezgahıma gelip ikram ettiğim şekerleri alan çocuklar ve mısır almak için parası çıkışmayanlardan para almadığım zaman yüzlerindeki tebessümü görmek, onların hayır dualarını almak bana yetiyor" dedi.