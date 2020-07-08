Organik dut reçeli siparişlerini yetiştiremiyor

Ürünümüzün tamamen doğal olması hasebiyle talep çok fazla ve yetiştiremiyoruz. Dutları haftada bir kez silkeliyoruz” diye konuştu.

Reçel yapımını babasından öğrendiğini belirten İbrahim Demirel ise yazın geçim kaynaklarının bahçelerinde ürettikleri dut olduğunu aktararak, “Dutun yaklaşık bir ay mevsimi var. Bu sürede yaklaşık 700 kilo duttan reçel üretimi yapıyoruz. Silkelemesi, yıkanması, büyük kazanlarda pişirip reçel haline getirmesi büyük bir emek ister. Ama bu işi yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.