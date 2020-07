6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı

İşte bize de burada nasip oldu. Biz zaten buraya çok büyük umutlarla geldik. Beklediğimizden fazlasını yaşadık. Her an Şaban’dan yeni bir beklentimiz var. Her gün daha iyiye gidiyor. Şaban’ın dikkati daha çok artıyor. Buradaki öğretmenlerin sevgi ile çocuklara yaklaşması, sabırlı davranmaları güzel sonuçlar gösteriyor. Ben ilk harflerini duyduğumda da ağladım. Bu tarif edilemez, anlatılamaz. Çocuğumuzdan 6 yıl sonra ilk defa ‘baba’ kelimesini duyduk” diye konuştu.