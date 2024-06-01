500 yıllık Osmanlı yadigarı açılıyor

"KENDİ İMKANLARIMIZLA TAŞLARI ÇIKARDIK"







Restorasyonun aslına uygun gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösterildiğini anlatan Saraç, şunları kaydetti:





"Caminin önemli bir özelliği var. Camide yeşil ve sarı taşlar kullanıldı. Bu da Keşan'ın kendine özgü yöresel kum taşı. Biz restorasyon çalışmalarına başladığımızda bölgede herhangi bir aktif taş ocağı yoktu. Caminin aslına uygun olarak yapılabilmesi için mutlaka bu taşı temin etmemiz gerekiyordu. Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda ocakları bulduk ve kendi imkanlarımızla taşları çıkardık.