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Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı
Spor hisseleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi
Avrupa Rus doğal gazına bağımlılığı gerçekten azaltabilir mi?
Türk müziğinin güler yüzlü yorumcusu Osman Yağmurdereli
İzmir Yetiştirme Yurtlarından Teşekkür plaketi
500 yılı aşkın kahvaltı sofralarında
Japon turist Merzifon'dan aldığı eşekle adım adım Türkiye'yi gezdi
Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!
MIT'den devrim niteliğinde buluş: Vücudun içini gösteren çıkartma geliştirildi
Çin geriliminde yeni gelişme! Ve ABD geri adım attı
"Onların her şeyini söker takarım"
Tahıl sevkiyatı başladı! Mısır yüklü gemi Odessa'dan hareket etti
Bakan Akar'dan net mesaj!
MİT'ten PKK/YPG'ye üst düzey darbe!
Kiralarda düşüş eğilimi başladı
Kredi ve kart borçlusunun gözü kabinede
İstanbullular dikkat! Sağanak yağmur geliyor
Alişan söyledi Ayta dinledi
Paris pembesi
Sahneden ekibine sitem
Dizi arası reklam
Plajda bebek sevgisi
Kim ne der diye düşünürüm

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500 yılı aşkın kahvaltı sofralarında

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