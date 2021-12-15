46 yıllık hayali gerçekleşti

ZONGULDAK'ta, 46 yıl önce dönemin belediye başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği ancak yapılamayan, 2013'te ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca temelleri atılarak inşaatına başlanan Mithatpaşa Tüneli ve köprülü kavşaklar tamamlandı. Bu ay sonunda açılması planlanan tünel ve köprülü kavşak ile Zonguldak ve Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.