46. Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler aldı? İşte kazananlar tam liste
46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu...
46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti.
Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçtu... Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettirenler birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu.
İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR
- Ebru Şahin- İlayda Alişan-Alina Boz (Urla)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU
ECEM ERKEK
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU
ONUR BULDU
EN İYİ KADIN OYUNCU
EBRU ŞAHİN
EN İYİ ERKEK OYUNCU
TANER ÖLMEZ
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
EBRAR DEMİRBİLEK
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ:
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
BAŞARI ÖDÜLÜ - Alice
- Merve Dizdar- Enis Arıkan- Ezgi Mola- İbrahim Selim- Şükrü Özyıldız-Serenay Sarıkaya
EN İYİ YARIŞMA - MASTERCHEF TÜRKİYE
-Yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan-Mehmet Şef-Danilo Zanna-Somer Sivrioğlu
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI
MÜGE ANLI