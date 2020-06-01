39 derece ateşi çıktı: Yakınından geçmeyin

Afganistan uyruklu olduğunu belirten C.A., hasta ve yüksek ateşli olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, C.A'nın ateşinin 39 derece olduğunu tespit etti. Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı.