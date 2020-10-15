Üç kilo incirle başladı, kendi tesisini kurdu: Talebe yetişemiyor

Sonrasında kuru incirin yan ürünleri olan pekmezi, sirkesini, çekirdeğini ayrıştırdım, incir reçeli yaptım. Ancak daha sonra sadece kurutma işine yöneldim. Zaten incir ve zeytin Ege bölgemizin en has ürünleridir. Biz, her ikisine de 'sarı altın' deriz. Bu işe başlarken amacım, zeytin dahil tüm ürünlere insanların en doğal haliyle ulaşmaktı. Bu amacıma ulaştığıma inanıyorum" diye konuştu.

'KURUTTUĞUMUZ MEYVELERİN YÜZDE 70'İ AYDIN VE YÖRESİNDEN'

Kuruttukları meyvelerin yüzde 70'ini Aydın ve yöresinden seçtiklerini belirten Korkut, "Aklınıza gelecek her türlü meyveyi kurutabiliyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerin dışındakileri doğrudan birinci el olarak üreticiden alıyoruz. Her meyvenin kuruma oranı ve saati aynı değil. Bu nedenle kuruttuğumuz ürünlerin kalitesi için buna özen göstermemiz gerekiyor.