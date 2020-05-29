2800 rakımlı Palandöken'de cuma namazı

Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camisi'ni bünyesinde bulunduran Yakutiye Kente Meydanı'na sembolik mihrap ve mimber yerleştirilerek cuma namazı kılındı. Kentte tarihi yapılardan olan Çifte Minareli Medrese, Ulucami ve Erzurum Kalesi'nin bir arada bulunduğu meydanda da çok sayıda kişi birlikte saf tuttu. Ayrıca kentte Narmanlı Cami ve atletizm pistinde de cuma namazı için insanlar bir araya geldi.