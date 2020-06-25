Türkiye bir sıra daha geriledi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947 ve Hindistan'da 418 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde teyit edilen Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 545 bini, ölü sayısı 485 bini geçerken, iyileşenler sayısı ise 5 milyon 180 bin oldu. Pakistan'da yaşanan vaka sayısındaki artış ile birlikte, Türkiye vaka sayısı bazında dünyada 14'üncü sıraya geriledi.
Pakistan son 24 saatte 4 bin 44 yeni vaka ve 148 yeni ölüm bildirerek toplamda 192 bin 970 vakayı 3 bin 903 ölümü doğruladı. Pakistan böylelikle, vaka sayısında Türkiye'yi geçerek 13. sıraya çıktı.
ÜLKE ÜLKE VAKA VE ÖLÜM SAYISI
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1185 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 53 bin 830'a, vaka sayısı da 42 bin 725 artarak 1 milyon 188 bin 631'e yükseldi.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 947 artarak 24 bin 324'e yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 437 artışla 196 bin 847'ye çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bin 318 olarak açıklandı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 418 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 894'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 16 bin 922 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 473 bin 105'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 271 bin 697 kişi iyileşti.
Yeni Zelanda'da 3 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine ülkedeki aktif vaka sayısı 13'e yükseldi. Ülke kısa bir süre önce "Kovid-19'a karşı zafer" ilan etmişti. Ancak günler sonra yeni vakalar ortaya çıkmıştı.
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 113 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 613 bin 994'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 92 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 605'e ulaştığını açıkladı.