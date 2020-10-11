Kahreden ölüm! Düğün davetiyesinde 'maske uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü

Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tarık Kul’un ağabeyi Faruk Kul ise "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tarık’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de ‘Tarık genç, atlatır’ dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. 2 buçuk ay önce evlendi, kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi" diye konuştu.