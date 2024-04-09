2024'ün ilk Güneş tutulması... Meksika ve ABD'den takip edildi
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izliyor. Tutulma, Meksika'nın Tijuana kentinden de parçalı olarak gözlemlendi. Vatandaşlar tutulmayı El Trompo Interaktif Bilim Müzesi'nde Baja California Astronomi Topluluğu tarafından organize edilen etkinlikte özel gözlükler ve teleskoplar kullanarak izledi.
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izliyor. ABD'nin Indianapolis kentinde tam güneş tutulması Indianapolis Motor Speedway'de (IMS) düzenlenen etkinlik ile gözlemlendi. NASA, etkinlik sırasında güneş ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla Purdue Üniversitesi ve IMS ile iş birliği yapıyor.