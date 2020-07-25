Safranbolu'da tarihi konakta yangın

Safranbolu’nun değerli bir kent olduğunu vurgulayan Vali Gürel, “Eski tarihi bir kent olması asabiyle de arka taraftaki sokaklara girme ile ilgili tabi sorunlar var. Ön taraftan müdahale ederek söndürülmeye çalışıldı. Bu manada zamanla alakalı sorunlar yaşandı. Fakat şuan için iki binada soğutma çalışmaları devam ediyor.”