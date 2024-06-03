Son 2 yılda 107 ölüm
Türkiye'de hükümetin sokak hayvanları konusunda Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanması tartışmalara neden oldu.
Sokakların güvenli olmasını isteyen vatandaşlar ise yetkililerden çözüm bekliyor.
Başıboş sokak köpekleri sorunu her geçen gün büyüyor. Yaşlılar yolda yürümekten, aileler çocuklarını sokağa çıkarmaktan korkuyor.
Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların ortak problemi sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor.
Son yıllarda artış gösteren köpek popülasyonu nedeniyle sokaklarda, caddelerde, sahillerde, parklarda, yürüyüş ve bisiklet parkurlarında zaman zaman sahipsiz köpek saldırıları yaşanıyor.
Son 2 yılda 50'si çocuk olmak üzere 107 kişi köpek saldırılarında hayatını kaybetti.
2023'te kuduz riskli temas sayısı 438 bine ulaştı. "Kist hidatik" hastalığı 2005-2019 arasında 8,8 kat arttı.
Birçok ülkenin dışişleri bakanlıkları, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını başıboş köpekler ve kuduz riski konusunda uyarıyor.
2022'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 13,6'sı bir sokak hayvanı saldırısına uğradığını, yüzde 26,9'u ise bir yakınının saldırıya uğradığını belirtti.