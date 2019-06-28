2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

İstanbul’da bugün klasik araç severler için çok özel bir festival kapılarını açtı. 20-30 yıllık hatıralarınıza zamanın en ünlülerin otomobillerini ekleyen 2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da bugün misafirlerini ağırlamaya başladı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın içinde vefat ettiği 1970 model Mercedes ambulansın da yer bulduğu festivalde, Hollywood ve Yeşilçam ünlülerinin otomobilleri de yer alıyor.