2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı
İstanbul’da bugün klasik araç severler için çok özel bir festival kapılarını açtı. 20-30 yıllık hatıralarınıza zamanın en ünlülerin otomobillerini ekleyen 2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da bugün misafirlerini ağırlamaya başladı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın içinde vefat ettiği 1970 model Mercedes ambulansın da yer bulduğu festivalde, Hollywood ve Yeşilçam ünlülerinin otomobilleri de yer alıyor.
Filmlere konu olmuş, zamanında herkesin hayranlıkla baktığı, sahiplerinin üzerine titrediği klasik araçlar ile nostalji dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenler “2. Klasik Araç Festivali’nde” buluştu. TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen festivalde 600’den fazla klasik otomobil, ticari araç ve motosiklet sergileniyor.
TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin
TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin